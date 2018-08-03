В Сирии за сутки 11 раз нарушен режим перемирия — Минобороны РФ

Москва, , 12:29 — REGNUM За минувшие сутки 2 августа российские военные из комиссии по прекращению огня в Сирии зафиксировали в зонах деэскалации конфликта 11 случаев нарушения «режима тишины». Об этом говорится в опубликованном информационном бюллетене Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы», — отмечается в документе.

По данным российских военных, в провинции Латакия было зафиксировано четыре случая стрельбы, в Алеппо — шесть, в провинции Хама — один.

«Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Хама», — добавили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что российские военные в Сирии за месяц обезвредили по меньшей мере 26 беспилотников, начинённых взрывчаткой, которые направлялись к авиабазе Хмеймим.

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