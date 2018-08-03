На месте гибели велотуристов в Таджикистане установлен мемориал

Душанбе, , 12:25 — REGNUM В поселении Сафобахш Дангаринского района Таджикистана на месте гибели иностранных туристов установлена памятная доска, сообщает «Азия-Плюс».

"Мы выражаем искренние соболезнования от имени всего таджикского народа семьям и родственникам трагически погибших в нашей стране туристов. Просим принять наши соболезнования», — гласит надпись на мемориале.

Отмечается, что объект установлен администрацией Дангаринского района.

Напомним, что 29 июля 2018 года в результате автонаезда с последующим нанесением ножевых ранений на юге Таджикистана погибли четверо иностранных граждан, путешествовавших на велосипедах. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По предварительной версии следствия, нападение совершили члены Партии исламского возрождения Таджикистана, которые намеревались после этого переправиться в Афганистан и вступить в ряды международных террористических группировок.