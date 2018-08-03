На Украине выросло количество нелегальных мигрантов

Киев, , 12:24 — REGNUM За первое полугодие 2018 года количество нелегальных мигрантов на Украине выросло на 22%, заявили в государственной пограничной службе Украины, сообщает 3 августа УНИАН.

Согласно сообщению, в 2017 году за указанный период были задержаны 1,173 тыс. человек, а в 2018 году — 1,432 тыс. человек. Из них 417 были задержаны во время незаконного пересечения границы, а оставшиеся — за нелегальное пребывание в стране. Сильно выросло количество мигрантов из Вьетнама — с 30 до 129 человек. Больше всего нелегальных мигрантов попалось на границе со Словакией, Польшей, Молдавией и Венгрией.

Напомним, ранее в госпогранслужбе Украины заявили, что в страну в основном едут нелегальные мигранты, которых не приняли в ЕС.

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