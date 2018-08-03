Замминистра обороны РФ внёс ясность в армяно-российские отношения

Ереван, , 12:14 — REGNUM Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин, который курирует вопросы военно-технического сотрудничества, назвал недостоверными слухи, распространяемые в российской прессе о том, будто РФ может прекратить поставки оружия Армении в рамках 100-миллионного кредитного соглашения.

«Это недостоверные сведения, я их не подтверждаю», — сказал он в беседе с журналистами в военном училище имени Монте Мелконяна в Дилижане.

На вопрос, как он оценивает ситуацию, сложившуюся вокруг генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, Фомин сказал: «Армения вершит правосудие. У меня нет комментариев».

2 августа газета «Коммерсант» написала, что уголовное преследование в Армении геснека ОДКБ Юрия Хачатурова внесло разлад в отношения Москвы и Еревана. Разлад, по мнению автора статьи, может негативно сказаться и на согласованных ранее поставках российского оружия Армении.

Газета, приводить слова неназванных топ-менеджеров двух предприятий оборонной промышленности РФ, которые сказали, что реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере $100 млн, сейчас находится «под большим вопросом»: «Пока не особо понятно, что у них вообще происходит».

Читайте ранее в этом сюжете: Замминистра обороны России обсудил актуальные вопросы в Армении