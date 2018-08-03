Зауралец призывал к джихаду, но избежал наказания

Курган, , 12:13 — REGNUM Приволжский окружной военный суд признал жителя Зауралья виновным в оправдании терроризма, а также в возбуждении ненависти, вражды и унижении достоинства группы лиц по религиозному признаку. Однако уголовное дело в отношении осуждённого было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

Житель Альменевского района Х., являясь сторонником и последователем идей международного религиозного объединения «Нурджулар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 2012—2013 гг. размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» информацию с призывами к джихаду, террористической деятельности, с негативом по отношению к людям, которые не исповедуют ислам. Мужчина собрал библиотеку из запрещённых книг и самостоятельно изготавливал брошюры с экстремистскими материалами для дальнейшей пропаганды.

Во время обыска в доме Х. сотрудники ФСБ изъяли около 20 гигабайт тематических видео и фотоматериалов, более 50 книг религиозного характера, в том числе запрещенных в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2018 года житель соседней Тюменской области был приговорён Приволжским окружным военным судом к 16 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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