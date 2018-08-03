В Турции арестованы десятки боевиков, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Стамбул, Турция, , 12:09 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали 38 иностранных граждан, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России), сообщает 3 августа Anadolu.

Аресты производились в городе Стамбул, сотрудники полиции провели рейды в шести районах города. Задержанные осуществляли подготовку к террористическим актам на территории страны.

Напомним, Турция ведет активную внешнюю политику на территории Сирии, где действуют, в том числе, и террористические группировки. Однако и в самой стране нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) периодически случаются. Так, от рук террористов здесь погибли свыше 300 турецких граждан.

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