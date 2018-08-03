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Статью Guardian о «российской шпионке» осудила Секретная служба США

Политика

Ещё до публикации статьи в британское издание было направлено опровержение и подлинные данные об упоминаемой в статье «российской шпионке»

Вашингтон, 3 августа 2018, 12:04 — REGNUM  Секретная служба США считает статью The Guardian о «российской шпионке» в посольстве Соединённых Штатов в Москве «безответственной» и написанной на основе ложных утверждений «анонимных источников». Об этом говорится в опубликованном 2 августа сообщении спецслужбы.

Отмечается, что еще до публикации статьи в британское издание было направлено опровержение и подлинные данные об упоминаемой в статье «российской шпионке». В американской спецслужбе уточнили, что в госдепе США иностранным сотрудникам никогда не предоставляли доступ к секретной информации.

«Поскольку в Секретной службе отдают себе отчёт, что на любого сотрудника внешнеполитического ведомства США может оказывать давление иностранная разведка, предпринимаются все действия, чтобы секретные сведения не попали в ненадёжные руки», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее The Guardian опубликовало статью, в которой сообщалось, что указанная гражданка РФ, имевшая доступ к внутренней переписке и электронной почте работников дипмиссии США в Москве, попала под подозрение Секретной службы в 2016 году, ее сократили летом 2017 года.

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Спецслужбы и шпионаж
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