Суд обязал возобновить расследование по делу экс-главы Нацбанка Украины

Киев, , 11:56 — REGNUM Решение национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного дела относительно экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой было аннулировано апелляционным судом Киева, сообщает 3 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, НАБУ начало расследовать отдых Гонтаревой на Мальдивских островах, поскольку средства, потраченные на отдых, не были задекларированы чиновницей. Однако выяснилось, что Гонатерва потратила менее 250 прожиточных минимумов, а, значит, нет причин для создания «объективной стороны уголовного правонарушения».

Апелляционный суд Киева решил, что в НАБУ недостаточно ознакомились с делом Гонтаревой, и предписал возобновить расследование.

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Напомним, Гонтарева ушла с должности главы НБУ в апреле 2017 года, а официально ее уволили в марте 2018 года.