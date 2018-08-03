Глава МИД Ирана: Китай главный гарант ядерной сделки

Тегеран, , 11:55 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Китай сыграл ключевую роль в сохранении ядерной сделки после того, как США вышли из соглашения, сообщает 3 августа Reuters.

«Роль Китая в поддержании ядерного соглашения будет иметь ключевое значение», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Исламской республики.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 года администрацией президента США Барака Обамы, при участии стран СБ ООН и Германии, а также Ирана. Целью соглашения была приостановка ядерной программы Исламской республики в обмен на частичное снятие санкций.

Новый глава Белого дома Дональд Трамп в мае 2018 года в одностороннем порядке вышел из соглашения.

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