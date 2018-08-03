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Из иностранных лидеров итальянцы доверяют Меркель, Путину и Санчесу

Политика

Президент России уступает канцлеру Германии, но опережает Дональда Трампа

Рим, 3 августа 2018, 11:52 — REGNUM  Среди лидеров иностранных государств наибольшим доверием граждан Италии пользуются Ангела Меркель, Владимир Путин и премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает в пятницу, 3 августа, информагентство Ansa со ссылкой на данные социологического исследования Института Пиеполи.

Канцлеру Германии доверяют 64% граждан, президенту России и испанскому премьеру — по 45%.

Далее в рейтинге расположились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (по 41%), греческий премьер Алексис Ципрас (40%), президент США Дональд Трамп (29%) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (22%).

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Политическая жизнь Италии
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