Американцев впечатлил пример российского «Посейдона»

Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Пентагон решил всерьез заняться разработкой беспилотных подводных аппаратов. Об этом сообщил портал Military Aerospace.

К разработкам привлекаются двадцать четыре американские оборонные компании, среди них Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman. Участники проекта до 2023 года должны предоставить военно-морским силам результаты опытно-конструкторских работ.

На проект на пять лет выделено 561,2 миллиона долларов США. Сумма финансирования может вырасти до 794,5 миллиона долларов США. Руководить данным процессом будет Центр подводной войны ВМС США.

Задача состоит в том, чтобы найти подходящие технологии, необходимые для разработки, создания и поддержки будущего семейства систем беспилотных подводных аппаратов ВМС (БПЛА). Этот проект будет включать в себя разработку основных технологий запуска БПЛА, систем связи, командования и управления, навигации, вопросов длительности использования, ремонта, размещения полезной нагрузки и планирования миссий.

Следует отметить, что американцы плотно взялись за эту тему после обнародования информации о разработке в России глубоководных беспилотных аппаратов, способных двигаться на огромные расстояния на скорости, которая превышает скорость подлодок, торпед и всех видов кораблей. При этом российская океанская многоцелевая система «Посейдон» способна нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.