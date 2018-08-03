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Арестованный челябинский замминистра Антон Бахаев уволен

Политика

В связи с утратой доверия

Челябинск, 3 августа 2018, 11:40 — REGNUM  Арестованный замминстра экономического развития Антон Бахаев уволен в связи с утратой доверия. Постановление об этом подписал губернатор Борис Дубровский.

Документ был подписан 3 августа. Бахаев уволен с должности первого замминистра.

Напомним, он был задержан 19 июля. 21-го суд его арестовал. Чиновнику вменили мошенничество.

2 августа облсуд откзался выпускать его из СИЗО. Таким образом, под арестом он пробудет минимум до 19 сентября.

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