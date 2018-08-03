В Госдуме 21 августа обсудят совершенствование пенсионной системы

Москва, , 11:34 — REGNUM В Госдуме 21 августа состоятся большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению», — заявил Володин по итогам обсуждения с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР) возможности проведения 21 августа больших парламентских слушаний по обсуждению правительственного законопроекта, направленного на совершенствование пенсионного законодательства.

Володин напомнил, что 24 сентября заканчивается срок сбора поправок, а с 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах.

«Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», — сказал спикер Госдумы.

По его словам, руководители всех политических фракций в Госдуме поддержали предложение о проведении больших парламентских слушаний. Ожидается, что в них примут участие депутаты Госдумы, представители законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, институтов гражданского общества, эксперты и представители правительства РФ.

Председатель Госдумы 7 августа проведет совещание по подготовке слушаний, в нем примут участие депутаты и сотрудники аппарата, уточнили в окружении Володина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме традиционно проводятся большие парламентские слушания по резонансным законопроектам. В частности, широкое обсуждение прошли законопроекты по реновации, дольщикам, а также о курортном сборе.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование пенсионной системы.