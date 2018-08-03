В минобороны Швеции прокомментировали слова Шойгу об учениях НАТО

Стокгольм, , 11:23 — REGNUM Глава минобороны Швеции Петер Хультквист подчеркнул, что вооруженные силы стран — членов Североатлантического альянса могут находиться в шведских территориальных водах и воздушном пространстве лишь при наличии специального разрешения на то Стокгольма. Об этом министр сообщил в интервью Radio Sweden.

Комментируя высказывание, сделанное 24 июля главой Минобороны России Сергеем Шойгу, его шведский коллега заявил, что российского министра ввели в заблуждение.

«Войска НАТО не имеют неограниченного доступа к финским или шведским территориальным водам и воздушному пространству. Для этого требуется специальное разрешение», — отметил Хультквист.

Также шведский глава минобороны отметил, что королевство свободно от любых военных союзов и руководствуется собственными решениями, проводя военные учения.

Напомним, на коллегии Минобороны РФ Шойгу заявил о вызывающем у Москвы беспокойство «втягивании в натовские структуры Финляндии и Швеции». Также глава Минобороны РФ сообщил, что Хельсинки и Осло подписали договор о полноправном участии в учениях военного блока, а альянс взамен получил полный доступ в воздушное пространство и территориальные воды Швеции и Финляндии.

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