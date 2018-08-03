Власти Перми отказались отвечать на запрос по поводу запрета Знамени Победы

Пермь, , 11:15 — REGNUM Администрация города Перми отказалась отвечать на журналистский запрос относительно запрета Знамени Победы во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая, сообщает 3 августа корреспондент ИА REGNUM.

Редакция издания попросила чиновников объяснить противоречия, выявленные в прежних ответах чиновников, в одном из которых говорится, что Знамена Победы были запрещены некоммерческой организацией, возглавляемой Анной Отмаховой, ответственной за проведение акции. Другой ответ гласил, что «копии Знамени Победы допускались при проведении акции «Бессмертный полк».

«Поскольку администрация города Перми не являлась организатором акции предоставить более развернутую информацию, чем была предоставлена ранее письмом от 06.07.2018 № СЭД-059−09−01−14−65 не представляется возможным», — говорится в очередном ответе администрации (орфография и пунктуация автора сохранены).

Примечательно, что МВД отвергает подобное видение ситуации со стороны администрации города: с точки зрения правоохранительных органов, именно чиновники являлись организатором акции «Бессмертный полк».

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Напомним, 9 мая в Перми во время проведения акции «Бессмертный полк» была запрещена государственная символика, в том числе и Знамя Победы. Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности. Однако власти региона предпочитают не говорить на эту тему.

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