Заявления Трампа о «дружбе» с Путиным — пиар или реализм?

Москва, , 11:03 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу приходится рьяно доказывать, что он «не верблюд» и, возможно, дело дойдёт и до отказа от посулов 2016 года, а также рассуждений о том, как «обещали поладить и ещё поладим» с президентом РФ Владимиром Путиным, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее на встрече со своими сторонниками в штате Пенсильвания Трамп заявил, что встреча с Путиным была «прекрасная» и они «очень хорошо поладили».

Есть такой анекдот. Девушка энергично целует молодого человека, причём так энергично, что он приходит в недоумение: раньше такого не было. И тогда он её спрашивает: «Ты меня действительно так любишь, или это пиар?».

После многократных энергичных заявлений Дональда Трампа о том, что их с Владимиром Путиным встреча в Хельсинки была «прекрасной» и они «очень хорошо поладили», так и представляется, как на новой встрече тет-а-тет наш президент задаёт ему этот вопрос.

«Да, да, действительно!» — ответит Трамп, но нам-то ясно, что в этих заявлениях больше пиара, чем реализма. Тем более, что делаются они на публичных встречах со сторонниками. Таковы были предвыборные обещания, и полностью отказаться от них было бы несолидно.

Думаю, что на закрытых встречах с советниками Трамп говорит иное. Что именно? Домыслить можно по фразе «Россия не очень рада тому, что Трамп победил». Эти слова тоже, конечно, имеют пиар-составляющую, но они ближе к действительности. Приди к власти Хилари Клинтон, ей бы не пришлось так долго и рьяно доказывать, условно говоря, что она «не верблюд».

Трампу приходится, и, возможно, дело дойдёт и до отказа от посулов 2016 года, а также рассуждений о том, как «обещали поладить и ещё поладим». Для этого он не очень-то сопротивляется раскручиванию темы «нового вмешательства России» — на этот раз в предстоящие осенью промежуточные выборы. Поэтому и разговор об очередной российско-американской встрече на высшем уровне перенесен на 2019 год.

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