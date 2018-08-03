Индонезия и Иран подписали меморандум в области защиты прав женщин и детей

Тегеран, , 11:12 — REGNUM Индонезия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в области расширения прав и возможностей женщин, защиты детей и устойчивости семьи, сообщает Antaranews.

«Я настроена оптимистично. Партнерство между Индонезией и Ираном сможет улучшить статус женщин, особенно с точки зрения использования информационных и коммуникационных технологий», — заявила Йохана Ембис, министр Индонезии по вопросам прав женщин и детей.

Подписание меморандума о взаимопонимании стало главной повесткой дня рабочего визита Йоханы Ембис в Иран.

Меморандум о взаимопонимании, разработка которого длилась около двух лет, охватывает несколько областей, а именно сотрудничество в области расширения роли женщин и их участие в политике; защита женщин и детей от всех форм насилия; участие женщин в развитии бизнеса и технологий с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Меморандум о взаимопонимании также включает укрепление экономических возможностей женщин в области обеспечения благосостояния женщин и детей.

Индонезия и Иран договорились обмениваться опытом и передовой практикой по вопросу прав женщин и детей, включая информацию о возможностях обучения и наращивании потенциала, как в Индонезии, так и в Иране.