Рейтинг влияния глав субъектов РФ в июле 2018 года

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

При сохранении серьезного резонанса вокруг изменений в пенсионной системе в июле сохраняли значимость и другие направления региональной политики центра, которые в перспективе могут оказать значительное влияние на внутриэлитный баланс и политическую повестку на местах.

Во-первых, достаточно значимой для региональной политики в июле стала антикоррупционная повестка. Состоялся ряд громких арестов в высших эшелонах власти субъектов Федерации и региональных подразделениях федеральных ведомств (арест зампреда правительства Магаданской области Игоря Озимка, а также задержание врио гендиректора регионального Фонда капремонта Михаила Архипова и высокопоставленного сотрудника управления Росгвардии по региону Дмитрия Сазонова в Самарской области). Стоит специально отметить интерес правоохранительных органов к расследованию злоупотреблений в сфере дорожного строительства — кроме упомянутого дела Игоря Озимка, показателен выявленный картельный сговор в Дагестане, по версии следствия, позволивший его участникам извлечь незаконный доход на сумму около 17 млрд. рублей. Такое внимание к антикоррупционным мероприятиям отражает курс центра на более жесткий контроль за финансовыми потоками и исполнением госконтрактов на местах. В перспективе этот курс может привести к снижению влияния «старых» региональных элит и связанных с ними бизнес-структур в ряде регионов и создать благоприятные условия для укрепления позиций на местах крупных корпораций с федеральным влиянием.

Во-вторых, сохраняется ориентация на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которая была обозначена еще в послании президента Федеральному собранию, оглашенному в марте 2018 года. Это проект Северного широтного хода (по данным ряда источников, обсуждавшийся на встрече Дмитрия Медведева с врио главы ЯНАО Дмитрием Артюховым), проект высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург (к теме которого обращались глава Челябинской области Борис Дубровский, его свердловский коллега Евгений Куйвашев и представители бизнеса на выставке «Иннопром»), а также рассмотрение перспектив строительства моста на Сахалин. Эти проекты в перспективе могут усилить влияние глав регионов, которые они затрагивают. В то же время серьезный антикоррупционный вектор в политике центра предполагает более жесткий контроль за действиями подчиненных им региональных чиновников и представителей бизнеса, которые будут задействованы в реализации этих проектов.

В-третьих, в недавних регионах — хозяевах чемпионата мира по футболу актуализируется тема «наследия мундиаля». Проблема нагрузки на бюджеты различных уровней по содержанию спортивных объектов и окупаемости сопутствующей инфраструктуры становится обсуждаемой, хотя и фоновой темой для оппозиционных СМИ. В этой ситуации имиджевые преимущества получат губернаторы, которые смогут предложить эффективную программу для использования этих объектов в интересах своих регионов и сделают это до начала осени 2018 года, пока для населения еще относительно актуальны позитивные эмоции по поводу чемпионата. Пока успешнее всего обратился к этой теме глава Мордовии Владимир Волков, на встрече с вице-премьером РФ Ольгой Голодец предложивший идею туров «Футбольного золотого кольца» по регионам-хозяевам мундиаля.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

К концу июля внутриэлитные конфликты в «выборных» регионах, как правило, становятся менее публичными (нередко в результате временных договоренностей между их участниками). Напротив, в регионах, где крупных избирательных кампаний в течение текущего года не ожидается, участники подобных конфликтов в июле могут намеренно работать на усиление напряженности, чтобы достичь наибольшего информационного эффекта накануне серьезного снижения интенсивности новостного потока в первые недели августа.

В качестве примера развития затяжного внутриэлитного конфликта регионального уровня на непредвыборных территориях можно отметить углубление политического кризиса в Севастополе. В июле глава региона Дмитрий Овсянников отозвал своего представителя в городском парламенте. Сделанное ранее заявление губернатора о городских депутатах (о том, что он найдет способ «как дальше развиваться без такого неэффективного манипулятивного органа») многие сочли намеком на вероятность роспуска заксобрания. При этом, хотя сам по себе визит Дмитрия Медведева в этот город федерального значения, состоявшийся в июле, давал определенные имиджевые преимущества губернатору, реплика главы правительства об исполнении поддерживаемых центром проектов в регионе («проблема не в финансировании, а именно в кассовом исполнении тех затрат, тех финансовых проектов, которые существуют… придется сделать некоторые выводы») может быть воспринята его оппонентами как показатель усиливающейся уязвимости губернатора. На этом фоне осенью 2018 года можно ожидать дальнейшего осложнения политической ситуации в Севастополе, что повышает вероятность прямого вмешательства центра и жестких решений в отношении ключевых участников конфликта.

Одним из примеров того, как затяжная информационная война вокруг главы региона не прекратилась со стартом официальной избирательной кампании, является Орловская область. Врио главы региона Андрей Клычков по-прежнему оказывается объектом интенсивной критики со стороны как региональных, так и ряда федеральных медиа. В основном поводом для критических оценок являются различные ходы команды врио губернатора. Характерно, что статус Андрея Клычкова как кандидата-«варяга» обсуждается его критиками чаще, чем в отношении его коллег из других регионов, также до назначения на свои нынешние посты строивших карьеру на других территориях. Вероятно, критики Клычкова ощущают уязвимость его позиций и ограниченный уровень лоббистских ресурсов на федеральном уровне. Это, видимо, всерьез не повлияет на электоральные результаты врио губернатора, но может заметно осложнить его работу в регионе и ослабить внутриэлитные позиции в поствыборный период.

Осенью 2018 года можно ожидать активизации внутриэлитных конфликтов и приобретения ими более публичного характера в регионах, где в 2019 году ожидаются крупные избирательные кампании. Возможно, катализатором таких конфликтов станет ожидание выборов не только губернаторов и заксобраний, но и кампаний по формированию органов власти в ключевых муниципальных образованиях соответствующих субъектов Федерации. Такие конфликты, вероятно, будут определять публичную политическую повестку этих регионов примерно до конца весны 2019 года.

3. Протестные настроения

В июле основным поводом для протестной активности по-прежнему оставалась пенсионная реформа. При этом подтвердилось старые и обозначились некоторые новые тенденции связанных с ней протестных кампаний.

Во-первых, хотя повышение пенсионного возраста критикует очень широкий спектр политических сил, самые заметные акции по теме по-прежнему организуют КПРФ и несколько реже ФНПР (в этом смысле показателен, например, достаточно крупный митинг, организованный профсоюзами в Уфе).

Во-вторых, даже наиболее успешные оппозиционные акции, проходившие в связи с «пенсионным» законопроектом в июле, говорят скорее о более или менее эффективной мобилизации уже существующих сторонников организаторов, чем о привлечении новых — собственно «протестующих». Примером может служить всероссийская акция протеста, проходившая 28 июля 2018 года под эгидой КПРФ (одним из наиболее заметных стал митинг, состоявшийся в Москве). Хотя в подобных акциях нередко принимали участие кандидаты, принимающие участие в сентябрьских выборах (в т.ч. баллотирующиеся на посты глав регионов), компартии не удалось сформировать устойчивую ассоциацию «если ты против повышения пенсионного возраста — голосуй за КПРФ».

Хотя как системные, так и внесистемные оппозиционные силы делают ставку на новый всплеск протестной активности по «пенсионному» законопроекту в конце августа — начале сентября, ими пока не продемонстрировано эффективных технологий мобилизации на свои акции более широкого круга сторонников и преодоления традиционных «нишевых» ограничений. Можно с уверенностью предположить, что по итогам выборов 9 сентября ни КПРФ, ни ЛДПР не извлекут из эксплуатации темы пенсионной реформы значительных электоральных дивидендов. Вероятно при этом, что к началу осени будет наблюдаться снижение общественного интереса к проблеме реформирования пенсионной системы — на фоне усилий оппозиции по ее политизации.

4. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

В июле серьезное влияние на позиции губернаторов оказали резонансные антикоррупционные процессы и расследования злоупотреблений на местах, поиск инвесторов для значимых местных проектов, внимание к регионам фигур федерального уровня. Заметное укрепление позиций традиционно демонстрируют врио губернаторов, выходящие на выборы.

Укрепляются позиции врио губернаторов, в регионах которых начались громкие антикоррупционные процессы в отношении «старых» элит. Усиливается влияние врио главы Самарской области Дмитрия Азарова (с 9-го на 6-е место), ранее объявившего о проверке всех подведомственных фондов и учреждений, после задержания врио гендиректора регионального Фонда капремонта Михаила Архипова. Продолжается восходящий тренд для врио губернатора Магаданской области Сергея Носова (с 71-го на 63-е место) после ареста зампреда областного правительства Игоря Озимка. Укрепляются позиции врио главы Якутии Айсена Николаева (с 70-го на 51-е место) на фоне задержания подозреваемого в коррупции гендиректора АО «Аэропорт Якутск» Николая Местникова, ранее работавшего помощником экс-главы региона Егора Борисова.

Напротив, сохраняется нисходящий тренд для губернатора Саратовской области Валерия Радаева (с 22-го на 26-е место) на фоне открытия уголовного дела против чиновников, пытавшихся осуществить служебный подлог в ходе скандала с экс-главой регионального минфина Александром Выскребцовым. На фоне коррупционного скандала в минздраве Кировской области теряет позиции глава региона Игорь Васильев (с 42-го на 54-е место). Возобновляется нисходящий тренд для главы Мурманской области Марины Ковтун (с 57-го на 69-е место) — возможно, после того, как адвокат регионального экс-чиновника Георгия Благодельского призвал Следственный комитет привлечь губернатора в качестве обвиняемой по делу его подзащитного.

Усиливает влияние большинство глав регионов, вошедших в обновленный федеральный резерв управленческих кадров: врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (с 11-го на 9-е место), глава Удмуртии Александр Бречалов (с 17-го на 16-е место), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев (с 19-го на 18-е место), врио губернатора Тюменской области Александр Моор (с 38-го на 29-е место), врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко (с 74-го на 61-е место), губернатор Тамбовской области Александр Никитин (с 69-го на 62-е место), глава Бурятии Алексей Цыденов (с 81-го на 80-е место). При этом на фоне присутствия в списке премьера Чувашии Ивана Моторина теряет позиции глава республики Михаил Игнатьев (с 24-го на 32-е место).

В Башкирии выделено около 19 млрд. рублей на строительство дорог и мостов — очевидно, вследствие этого укрепляет позиции глава республики Рустэм Хамитов (с 12-го на 10-е место). Несколько усиливает влияние глава Новгородской области Андрей Никитин (с 25-го на 23-е место) — после сообщений о том, что руководство Минсельхоза поддержало его предложение о необходимости выделения дополнительных субсидий на расширение посевных площадей. Укрепляются позиции губернатора Владимирской области Светланы Орловой (с 41-го на 36-е место) — вероятно, это результат того, что расположенный в регионе Гороховец должен получить 2,5 млрд. рублей в рамках проекта Нового банка развития БРИКС.

После визита Дмитрия Медведева в Севастополь набирает дополнительные очки глава региона Дмитрий Овсянников (с 55-го на 52-е место). Серьезно усиливается влияние врио главы ЯНАО Дмитрия Артюхова (с 52-го на 38-е место): его влияние на региональную кадровую политику усилилось, а посетивший регион глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о подготовке к освоению Харасэвэйского месторождения.

На фоне возвращения Александра Ткачева в руководство АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», а также отрицательного заключения Минтранса на проект скоростной дороги Джубга — Сочи теряет позиции губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 7-го на 13-е место). После сообщений о начале процедуры банкротства предприятия «Крымжелезобетон» теряет позиции глава Республики Крым Сергей Аксенов (с 20-го на 22-е место).

Несколько теряет позиции глава Калининградской области Антон Алиханов (с 15-го на 17-е место): Генпрокуратура назвала возглавляемый им регион одним из лидеров по числу уголовных дел, связанных с долевым строительством. Ослабевает и влияние губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 28-го на 35-е место): по данным Генпрокуратуры, в первой половине 2018 года возглавляемый им регион оказался в числе лидеров по числу зарегистрированных преступлений по статье «Получение взятки».

После того, как экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев, как и прогнозировалось, не вошел в число кандидатов в Совет Федерации от исполнительной власти, усиливаются позиции врио губернатора региона Сергея Цивилева (с 47-го на 30-е место). После отказа от участия в выборах главы Орловской области известного в регионе оппозиционера, депутата облсовета Виталия Рыбакова (из-за невозможности преодолеть «муниципальный фильтр») укрепляются позиции врио губернатора Андрея Клычкова (с 80-го на 70-е место).

На фоне сообщений о перебоях с поставками бензина в ряд городов Сахалинской области теряет позиции глава региона Олег Кожемяко (с 36-го на 44-е место). А после скандала с закупками препаратов для медучреждений региона теряет позиции губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (с 54-го на 57-е место). В результате критики проблем благоустройства в Чите, высказанных Валентиной Матвиенко в ходе визита в Забайкальский край, теряет влияние губернатор региона Наталья Жданова (с 73-го на 81-е место). Разрушение из-за сильных ливней целого ряда объектов, построенных в регионе к мундиалю, и обусловленная этим масштабная негативная информационная волна негативно сказываются на позициях губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова (с 53-го на 65-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в июне Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,56 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,13 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 6,57 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 4 6,50 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 5 5 6,38 Азаров Дмитрий Игоревич И.о. губернатора Самарской области 6 9 6,25 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 7 6 6,13 Усс Александр Викторович И.о. губернатора Красноярского края 8 8 6,00 Никитин Глеб Сергеевич И.о. губернатора Нижегородской области 9 11 5,96 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 10 12 5,91 Васильев Владимир Абдуалиевич И.о. главы Республики Дагестан 11 10 5,88 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 12 13 5,87 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 13 7 5,84 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 14 14 5,82 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 15 16 5,79 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики 16 17 5,75 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 17 15 5,74 Гусев Александр Викторович И.о. губернатора Воронежской области 18 19 5,70 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 19 23 5,67 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 20 18 5,65 Сильное влияние Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 21 21 5,61 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 22 20 5,58 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 23 25 5,55 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 24 30 5,53 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 25 26 5,52 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 26 22 5,50 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 27 27 5,49 Бурков Александр Леонидович И.о. губернатора Омской области 28 31 5,47 Моор Александр Викторович И.о. губернатора Тюменской области 29 38 5,45 Цивилёв Сергей Евгеньевич И.о. губернатора Кемеровской области 30 47 5,42 Тарасенко Андрей Владимирович И.о. губернатора Приморского края 31 33 5,39 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 32 24 5,34 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 33 32 5,30 Травников Андрей Александрович И.о. губернатора Новосибирской области 34 34 5,28 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 35 28 5,26 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 36 41 5,23 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 37 35 5,20 Артюхов Дмитрий Андреевич И.о. губернатора Ямало-Ненецкого АО 38 52 5,17 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 39 37 5,14 Ведерников Михаил Юрьевич И.о. губернатора Псковской области 40 43 5,11 Воскресенский Станислав Сергеевич И.о. губернатора Ивановской области 41 58 5,09 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 42 29 5,05 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 43 48 5,03 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 44 36 5,00 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 45 39 4,95 Цыбульский Александр Витальевич И.о. главы администрации Ненецкого АО 46 46 4,89 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 47 44 4,84 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 48 51 4,80 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 49 40 4,73 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 50 50 4,67 Среднее влияние Николаев Айсен Сергеевич И.о. главы Республики Саха (Якутия) 51 70 4,65 Овсянников Дмитрий Владимирович Губернатор города Севастополя 52 55 4,63 Орлов Василий Александрович И.о. губернатора Амурской области 53 56 4,61 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 54 42 4,58 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 55 45 4,55 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 56 49 4,52 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 57 54 4,50 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 58 59 4,49 Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 59 66 4,40 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 60 61 4,38 Томенко Виктор Петрович И.о. губернатора Алтайского края 61 74 4,35 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 62 69 4,32 Носов Сергей Константинович И.о. губернатора Магаданской области 63 71 4,25 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 64 62 4,23 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 65 53 4,16 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 66 68 4,00 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 67 64 3,95 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 68 65 3,88 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 69 57 3,86 Клычков Андрей Евгеньевич И.о. губернатора Орловской области 70 80 3,83 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 71 60 3,70 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 72 75 3,68 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 73 63 3,63 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 74 76 3,55 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 75 83 3,50 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 76 78 3,47 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 77 72 3,45 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 78 67 3,41 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 79 82 3,38 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 80 81 3,35 Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края 81 73 3,30 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 82 77 3,23 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 83 79 3,20 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 84 84 3,17 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 85 85 3,13

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В июле 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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