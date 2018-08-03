Пятница, 3 Августа 2018 года
10:48:33 МСК

МИД Ирана: Китаю принадлежит решающая роль в сохранении ядерной сделки

Политика

Китай оказал важное влияние на заключение сделки, теперь от него зависит ее сохранение

Тегеран, 3 августа 2018, 10:31 — REGNUM  Китай играет «решающую» роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — подписанной в 2015 году ядреной сделки, заявил 3 августа глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Зариф выступил на фоне давления со стороны США на исламскую республику, которое возобновилось после выхода Вашингтона из ядерной сделки в мае нынешнего года.

«Роль Китая в имплементации СВПД, в достижении СВПД и теперь в сохранении СВПД носит решающий характер», — отметил иранский дипломат.

Напомним, ранее американский коллега Зарифа Майкл Помпео указал на список требований, которые должен выполнить Тегеран для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Читайте также: American Conservative: война с Ираном станет концом Трампа как главы США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить