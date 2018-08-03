МИД Ирана: Китаю принадлежит решающая роль в сохранении ядерной сделки

Тегеран, , 10:31 — REGNUM Китай играет «решающую» роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — подписанной в 2015 году ядреной сделки, заявил 3 августа глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Зариф выступил на фоне давления со стороны США на исламскую республику, которое возобновилось после выхода Вашингтона из ядерной сделки в мае нынешнего года.

«Роль Китая в имплементации СВПД, в достижении СВПД и теперь в сохранении СВПД носит решающий характер», — отметил иранский дипломат.

Напомним, ранее американский коллега Зарифа Майкл Помпео указал на список требований, которые должен выполнить Тегеран для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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