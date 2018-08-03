Партнерство АСЕАН – Новая Зеландия обсудили в Сингапуре

Сингапур, , 10:26 — REGNUM Партнерство АСЕАН — Новая Зеландия в течение последних трех лет достигло значительного прогресса, сообщает МИД Индонезии.

Прогресс включает в себя увеличение статуса партнерства в 2015 году от Всеобъемлющего партнерства к стратегическому, которое является самым высоким уровнем партнерства АСЕАН. Кроме того, реализация Плана действий АСЕАН — Новая Зеландия на 2016−2020 гг. достигла 93,22%.

Основным двигателем сотрудничества АСЕАН — Новая Зеландия остается взаимодействие в области образования и контактов между людьми. Новая Зеландия увеличила число получателей образовательных стипендий с 178 до 225.

Партнерство АСЕАН — Новая Зеландия должно иметь возможность воспользоваться существующими и самыми передовыми механизмами свободной торговли, которыми располагает АСЕАН, а именно зоной свободной торговли между АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией.

Стороны могут стать локомотивом для открытой и справедливой системы свободной торговли в регионе. В настоящее время министры пришли к согласию о необходимости завершения переговоров по соглашению о свободной торговле в рамках Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП).

АСЕАН и Новая Зеландия договорились укреплять сотрудничество в различных областях, таких как возобновляемые источники энергии и расширение возможностей связи посредством авиационного сотрудничества. Ожидается, что партнерство АСЕАН — Новая Зеландия станет движущей силой подготовки регионального плана действий по борьбе с морскими пластиковыми отходами.

Новая Зеландия стала партнером АСЕАН по диалогу в 1975 году. В 2015 году в Куала-Лумпуре, Малайзия, АСЕАН и Новая Зеландия отметили 40-летие сотрудничества.