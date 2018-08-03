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США — Иран: между «но» и «если»

Политика

Встреча между Трампом и Рухани не снята с повестки дня

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США — Иран: между «но» и «если»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Станислав Тарасов, 3 августа 2018, 10:59 — REGNUM  

Президент США Дональд Трамп продолжает разыгрывать иранскую «партию». Выступая на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, он заявил следующее: «Я определенно бы провел встречу с Ираном. Если они (иранцы — С. Т.) захотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они. У них сейчас тяжелые времена».

Отвечая на вопрос журналистов, выдвигает ли американская сторона предварительные условия для организации саммита лидеров США и Ирана, Трамп ответил: «Никаких предварительных условий. Нет. Если они хотят встретиться, я встречусь. В любое время, когда они пожелают». И добавил: «Если мы сможем выработать что-то, то это приобретет значение, а не будет переводом бумаги, как другая сделка». Под последним имеется в виду подписанный в 2015 году Тегераном и «шестеркой» международных посредников Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). И далее: «Мы увиделись, как вы знаете, с председателем Кимом (Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи — С.Т.). И не было пуска (северокорейской — С.Т.) ракеты за девять месяцев. Мы вернули наших заключенных. Так много всего произошло! Премьер-министр (Италии — С.Т.) и я также согласились с тем, что жестокому режиму в Иране нельзя позволить обладать ядерным оружием. Никогда. Мы призываем все страны оказать давление на Иран, чтобы положить конец всему комплексу его злонамеренных действий».

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Пуск Иранской ракета «Эмад». 2015
Иллюстрация: Tasnim News Agency
Пуск Иранской ракета «Эмад». 2015

Однако слова Трампа затем решил уточнить государственный секретарь США Майкл Помпео. Выступая в эфире CNBC, он указал, что предварительные условия для встречи между двумя лидерами все-таки есть: «Мы говорили уже об этом ранее, президент хочет встретиться с людьми, чтобы решить проблемы. Если иранцы покажут готовность фундаментально изменить то, как они относятся к собственному народу, откажутся от своего позорного поведения, если они смогут согласиться с тем, что стоит заключить (новое — С.Т.) ядерное соглашение, которое фактически предотвратит распространение (оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке — С.Т.), то тогда, по словам президента, он готов сесть и поговорить с ними». Вроде бы такая тактика действий с позиции силы отсекает для Тегерана возможности для неких маневров. Но в целом складывается интригующая ситуация.

Трамп стремится использовать иранский вопрос во внутриполитических разборках, пытается доказать, что его подход к данной проблеме более эффективен, чем политика его предшественника Барака Обамы. Ему нужна прежде всего дипломатическая победа. В свою очередь Иран не может выступать в диалог с Вашингтоном с позиции «слабости», пытается «зацепиться» хоть за какой-нибудь сюжет, который мог подаваться бы так, будто возможный диалог для США оказывается «вынужденным» или «равноправным». Не случайно Тегеран активизировал дипломатические усилия в связи с Йеменом, что в принципе теоретически открывает «окно возможностей» и что соответствует интересам определенных сил в самом Иране, которые улавливают «сигналы» Трампа.

Логика их мышления выстраивается по следующей формуле: «США разорвали ядерную сделку в одностороннем порядке и вернуться в нее с включением новых условий могут также односторонне». Не беда, если на каком-то этапе сепаратные переговоры с американцами выведут иранцев из игры с подключением других членов «шестерки», но это изменит ситуацию в регионе и внутри самого Ирана, обозначит альтернативные каналы международного сотрудничества. Как сообщало на днях саудовское издание «Аш-Шарк Аль-Аусат» в статье Trump’s Proposal for Direct Dialogue Confuses Iran, видный член Совета целесообразности Ирана Али Акбар Натек-Нури заявил, что Тегеран должен принять предложение Трампа без предварительных условий. По его словам, «мы не можем бездействовать и отказываться от переговоров, мы должны рассмотреть это предложение, которое для нас это может оказаться проверкой». При этом Натек-Нури указывает, что «визит министра иностранных дел Омана Юсуфа бин Алави в США спустя несколько дней после его встречи с главой МИД Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом будет носить посреднический характер с целью налаживания отношений между Тегераном и Вашингтоном».

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Встреча министра иностранных дел Омана Юсуфа бин Алави и секретарем США Джоном Керри. 2015
Иллюстрация: U.S. Department of State
Встреча министра иностранных дел Омана Юсуфа бин Алави и секретарем США Джоном Керри. 2015

Правда, пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Кассеми опроверг слова Натека-Нури о визите официального представителя Омана. Тем не менее возглавляющий парламентский комитет по национальной безопасности и внешней политике Хешматулла Фалахат заявил, что «ирано-американские переговоры не должны становиться табуированной темой» и что «требуются усилия для создания горячей линии между двумя сторонами для защиты иранских и американских национальных интересов против тех, кто стремится воспользоваться эскалацией». Мы не исключаем того, что материал саудовского издания имеет целенаправленный характер с целью обозначить то, что в американо-иранских отношениях существует некий «закрытый сектор», доступ к которому имеют не все тегеранские политики. Но фактом является то, что в иранских СМИ открыто идет дискуссия на тему, вести или вести диалог с США, если да, то как и на каких условиях, чтобы «вытащить болезненную для всех старую занозу».

Тегеран не теряет надежды спасти ядерную сделку, перебросив, как заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече с британском послом Робертом Макейром, «мяч на сторону Европы». А последняя ждет судейского свистка Трампа, намекая Тегерану на то, что за встречей с президентом США может последовать начало процесса снятия санкций и подготовка нового соглашения по ядерной программе. Вице-спикер парламента Ирана Али Мотахари считает, что «было бы лучше установить отношения с Америкой во времена администрации Барака Обамы и вести переговоры тогда», а теперь «такая возможность упущена». По его словам, «если бы Трамп не вышел из ядерной сделки и не вернул санкции против Ирана, проблем по вопросу о переговорах с США не было бы». По факту же можно пока констатировать следующее: Иран отказался участвовать в так называемых переговорах «второго уровня», в которых обычно принимают участие неофициальные представители обеих стран, включая аналитиков и бывших чиновников.

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Хасан Рухани
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран выступает против любой альтернативы существующему соглашению по ядерной программе, но не исключает переговоров с Вашингтоном по региональной политике с учетом меняющейся ситуации в Сирии. Как в США, так и в Иране, все балансирует между разными политическими «но» и «если». Что будет дальше?

regnum author Станислав Тарасов
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Противостояние Ирана и США
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