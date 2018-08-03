В Екатеринбурге завершились собеседования с кандидатами на пост мэра

Екатеринбург, , 10:23 — REGNUM В Екатеринбурге завершились собеседования с кандидатами на пост главы города. Мероприятия проходили в здании городской администрации и транслировались в интернете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил член конкурсной комиссии и глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, собеседование прошли 18 кандидатов. В ходе собеседования претенденты представили своё видение развитие Екатеринбурга. Также члены конкурсной комиссии задавали кандидатам вопросы, связанные со знанием полномочий главы муниципалитета, законодательства и правовых актов.

Обсуждение кандидатов конкурсная комиссия проведёт 29 августа, после чего будет озвучено решение о том, кто из претендентов пройдёт в следующий этап и будет представлен городской думе.

Как сообщало ИА REGNUM, собеседования с кандидатами на пост главы Екатеринбурга проходили в течение трёх дней с 1 по 3 августа. На них были допущены 19 претендентов, но один из кандидатов на собеседование не явился.

Напомним, что в 2018 году выборы мэра Екатеринбурга проходят по «советской» системе. Прошедшие сито конкурсной комиссии кандидаты будут представлены городской думе, после чего депутаты тайным голосованием выберут главу муниципалитета.

Отметим, что нового градоначальника будут выбирать депутаты нового созыва городской думы, которая будет сформирована после выборов в единый день голосования 9 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге одного из кандидатов на пост мэра сняли с конкурса