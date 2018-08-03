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В MINUSCA рассказали, кто занимается аккредитацией журналистов в ЦАР

Политика

Миссия лишь помогает журналистам с перелётами, прикомандировывает их к подразделениям сил ООН и выдаёт разрешения на интервью в лагерях беженцев

Москва, 3 августа 2018, 10:12 — REGNUM  Миссия ООН в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) не занимается аккредитацией иностранных журналистов, заявил в разговоре с RT представитель MINUSCA Владимир Монтейро.

Комментируя ситуацию с погибшими в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российскими гражданами — журналистом Орханом Джемалем, режиссёром Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, Монтейро рассказал о механизмах работы миссии с иностранными журналистами.

«Миссия ООН не занимается аккредитацией иностранных журналистов. Разрешение на свою работу они получают у властей Центрально-Африканской Республики», — подчеркнул он.

Также представитель MINUSCA подчеркнул, что миссия лишь помогает журналистам с перелётами, прикомандировывает их к подразделениям сил ООН и выдаёт разрешения на интервью в лагерях беженцев.

«Однако не все журналисты выходят с нами на связь после того, как прибывают в ЦАР», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели граждан России в ЦАР стало известно 31 июля. По одной из версий, их машина попала в засаду и журналистов расстреляли бандиты с целью ограбления.

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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