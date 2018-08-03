Подарки нижегородским чиновникам «подорожали» в 13 раз

Нижний Новгород, , 10:11 — REGNUM Глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов своим распоряжением увеличил стоимость подарка, которую может получить муниципальный служащий во время командировки, протокольного или официального мероприятия, в 13 раз — с трёх до 40 тыс. рублей. Соответствующие поправки внесены в распоряжение от 24 июня 2014 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о подарках, которые получены муниципальным служащим при участии в таких мероприятиях, которые связаны с исполнением им служебных, должностных обязанностей.

«По нашим подсчётам, в рамках новоустановленной суммы подарком может стать смартфон Apple iPhone 6S Plus 64GB или Samsung Galaxy Note8 64GB. Согласитесь, для презента весьма неплохо», «Индексация очень щедрая — с 3 до 40 тысяч рублей. В 13 раз. То есть теперь муниципальные чиновники в НН могут получить и оставить себе на радость не ручку или бутылку, как раньше. А, скажем, IPhone не последней, конечно, модели, злато-серебро и другие полезные в хозяйстве вещи», — возмутились в нижегородских сообществах в соцсетях.

Напомним, по действующему законодательству забрать подарок, полученный по службе, чиновник не может. Для этого он должен внести в бюджет его стоимость. Подарки, которые получены государственным или муниципальным служащим во время рабочих мероприятий, подлежат сдаче по месту службы.

По данным Росстата, в Нижегородской области численность работников, замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих на конец 2017 года составляла 8932 человека. Из них на муниципальную службу пришлось 7539 человек. Средняя заработная плата муниципального чиновника за 2017 год составила 38 108 рублей при средней по Приволжскому федеральному округу в данном сегменте — 31 502 рубля и средней зарплате в регионе — 30,6 тыс. рублей.