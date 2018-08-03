Глава МИД Турции назвал встречу с госсекретарем США «конструктивной»

Анкара, , 10:06 — REGNUM Встреча с госсекретарем США Майком Помпео в Сингапуре прошла в конструктивном русле, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире турецкого телевидения.

По его словам, сторонам удалось обсудить ряд проблемных вопросов, в частности, дорожную карту по Манбиджу, совместную работу с Рабочей партией Курдистана и действия в сирийской провинции Идлиб.

«Язык угроз и санкций не принесет каких-либо результатов. Я думаю, что американская сторона уяснила этот момент», — заключил Чавушоглу.

Добавим, встреча состоялась в рамках форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По данным турецких СМИ, ее продолжительность составила 40 минут, а в течение 15 последних дней стороны четыре раза вели телефонные переговоры.

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