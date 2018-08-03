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Военные Турции «нейтрализовали» двух повстанцев

Политика

Бойцы были убиты

Анкара, 3 августа 2018, 09:56 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух повстанцев на юго-востоке страны, сообщает 3 августа Anadolu.

Термин «нейтрализован» употребляется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику, захваченному в плен, а также сдавшемуся добровольно.

Повстанцы, «нейтрализованные» военными были связаны с Рабочей партией Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией. Оба бойца были убиты.

Напомним, Рабочая партия Курдистана сражается с правительством страны за право создания на ее территории собственной автономии. Анкара не готово пойти на подобные уступки.

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