В Свердловской области на пост мэра Серова претендуют четыре кандидата

Серов, Свердловская область, , 09:57 — REGNUM В Свердловской области на должность главы Серовского городского округа претендуют четыре кандидата. Все они успешно прошли первый этап, представив конкурсной комиссии, необходимый набор документов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый этап завершился сегодня, 3 августа. На втором этапе, который пройдёт 9 августа претенденты пройдут процедуру собеседования: представят свои программы развития городского округа и ответят на вопросы конкусной комиссии.

Напомним, что 31 июля закончился приём документов кандидатов на пост главы Качканара. Там также на пост мэра претендуют четыре человека. Представленные документы будут рассмотрены 30 августа, а собеседования с претендентами конкурсная комиссия проведёт 19 сентября.

Отметим, что 9 сентября состоятся выборы городской думы Качканара. Именно новый состав выберет главу города из кандидатов, которые пройдут сито конкурсной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге завершается этап, на котором претенденты на пост главы города проходят собеседование с конкурсной комиссией. Кандидаты представляют своё видение развития города, а также отвечают на вопросы членов комиссии.