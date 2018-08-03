Испытания на выживание стартовали в рамках китайской части АрМИ-2018

Фучжоу, Китай, , 09:42 — REGNUM Стартовало испытание на выживание в китайской Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке страны в рамках соревнований «Морское нападение» китайского этапа международных армейских игр АрМИ-2018, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Команды из пяти стран примут участие в двухдневных соревнованиях. Иран, Россия, Венесуэла и Китай каждый имеют по одному взводу и по три отряда морпехов, в то время, как у Судана только один отряд. Команды взводов имеют лидера, снайпер и медика. Каждый отряд морпехов состоит из семи членов, включая командира, водителя, пулеметчика, оператора ракетной установки и стрелка.

Согласно правилам соревнования, отряды морпехов должны осуществить четырехкилометровый марш-бросок по выделенному маршруту, проходя через препятствия, включая наклонные стены с веревками, противотанковые ежи, колючую проволоку, тоннели и прочие. Победа каждой из команд будет присваиваться по факту финального времени прохождения полосы.

Напомним, что соревнования АрМИ-2018 проходят с 29 июля по 11 августа. Китай выступает организатором четырех конкурсов.

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