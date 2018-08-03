Индонезия станет координатором партнерства АСЕАН — Россия на 2018–2021 гг

Сингапур, , 09:51 — REGNUM Индонезии было предложено стать координатором партнерства АСЕАН — Россия на 2018−2021 годы в ходе совещания министров иностранных дел Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, сообщает МИД Индонезии.

«В настоящее время мы сталкиваемся с угрозами безопасности, как традиционными, так и нетрадиционными. Индонезия предлагает три приоритетных направления сотрудничества АСЕАН — Россия: борьба с терроризмом, кибербезопасность и управление стихийными бедствиями», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

На период 2015—2018 годов Лаос был координатором партнерства АСЕАН — Россия.

«В вопросе терроризма мы сталкиваемся с новыми тенденциями, например, с терроризмом женщин и детей. АСЕАН и Россия должны быть истинными партнерами в продвижении всеобъемлющей стратегии борьбы с терроризмом, в которой подчеркиваются жесткие и мягкие подходы. Между тем необходимо укреплять сотрудничество в сфере кибербезопасности, например, программ для сотрудников правоохранительных органов», — продолжила министр иностранных дел Индонезии.

Ретно Марсуди призвала всех к всеобъемлющему сотрудничеству в целях осуществления Плана действий АСЕАН — Россия 2016−2020 гг. В настоящее время реализация плана действий достигла лишь 42%.

Глава МИД России Сергей Лавров приветствовал предложенный приоритет сотрудничества. Он также заявил, что Индонезия и Россия будут выступать в качестве совместного председателя межсессионного совещания Регионального форума АСЕАН по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью на период 2019—2020 годов. Россия выразила надежду на проведение запланированного 4-го саммита АСЕАН — Россия, который должен состояться в ходе 33-го саммита АСЕАН в Сингапуре в ноябре 2018 года.

Глава МИД Индонезии и глава МИД России обсудили различные вопросы, в том числе необходимость расширения экономического и торгового сотрудничества АСЕАН — Россия, например, в рамках взаимодействия АСЕАН с торговым блоком Евразийского экономического союза и Шанхайской организацией сотрудничества.

Сотрудничество АСЕАН — Россия началось в 1991 году, и в 1996 году Россия официально стала диалогическим партнером АСЕАН. В 2017 году торговый оборот АСЕАН — Россия достиг 16,74 млрд долларов США, что делает Россию восьмым по величине торговым партнером АСЕАН.

19−20 мая 2016 года в Сочи состоялся саммит АСЕАН — России, приуроченный к 20-летию сотрудничества.