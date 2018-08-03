В Никарагуа арестованы организаторы блокады города Типитапа

Манагуа, , 09:44 — REGNUM Национальная прокуратура Никарагуа распорядилась 2 августа о превентивном заключении для 11 граждан, обвиняемых в терроризме, сообщает агентство Prensa Latina.

По данным прокуратуры, эти лица участвовали в блокаде и запугивании населения расположенного на берегу озера Манагуа города Типитапа, организовав перекрытие ведущих к городу трасс — метод, который широко применяет оппозиция, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, как утверждает правительство Никарагуа. Также им будет предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия. Полиция задержала уже сотни людей, принимавших участие в беспорядках, похищениях и вооруженных нападениях.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом несколько сотен дальнобойщиков из разных стран региона оказались заблокированы на участке трассы в департаменте Карасо на несколько недель. В операции по их освобождению погибли полицейские. Напомним, оппозиция Никарагуа требует отставки властей и досрочных выборов с апреля этого года, в стране происходят вооруженные столкновения.

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