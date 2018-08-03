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Оппозиция Пакистана объединится для противостояния Имрану Хану

Политика

Коалиция из оппозиционных партий выдвинет своего кандидата на пост премьер-министра Пакистана

Исламабад, 3 августа 2018, 09:24 — REGNUM  На выборах в парламент Пакистана, которые прошли 25 июля, партия Имрана Хана «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») победила и заняла 116 мест в парламенте из 272. Ожидается, что в скором времени «Техрик-е-Инсаф» объединится с небольшими региональными партиями и сформирует правительство большинства во главе с Имраном Ханом.

Однако, по сообщению индийского новостного издания «Джагран», представитель партии «Пакистанская мусульманская лига» (Н) Мэриэм Орангзеб заявила, что, хотя все считают, что у оппозиционных партий нет шанса, тем не менее они смогут сформировать конкурентоспособную коалицию.

Основой будущей коалиции должны стать партии «Пакистанская мусульманская лига» (Н) и Пакистанская народная партия. Также лидеры коалиции надеются привлечь на свою сторону региональные партии.

Примечательно, что Имран Хан в связи с этими событиями принял решение о том, что, если он станет премьер-министром, то его присяга будет проходить в закрытом формате, а не в публичном месте, как это предполагалось раньше. Также он отказался от идеи приглашения иностранных лидеров на церемонию принесения присяги.

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