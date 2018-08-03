Трамп продолжает бороться с «фейковыми новостями»

Гаррисберг, США, , 09:32 — REGNUM Своей речью на митинге в американском штате Пенсильвания президент США Дональд Трамп продолжил кампанию против лживых новостей, сообщает 3 августа Al Arabia.

Выбор штата для акции был неслучайным, здесь глава Белого дома в 2016 году одержал победу, несмотря на то, что губернатором региона является представитель Демократической партии Том Вольф.

Напомним, выборы президента США Дональда Трампа, а также последующая его деятельность подвергались и продолжают подвергаться резкой критике со стороны демократических СМИ. Глава Белого дома отмечает, что большинство новостей носят лживый характер.