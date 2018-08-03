Главы МИД Турции и США провели встречу в Сингапуре

Анкара, , 09:26 — REGNUM Главы внешнеполитических ведомств Турции и США провели переговоры в Сингапуре, сообщает 3 августа Anadolu.

Встреча состоялась в кулуарах саммита министров иностранных дел Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, подробности не разглашаются.

Напомним, за последние две недели контакты внешнеполитических ведомств двух стран значительно участились. За это время министры иностранных дел четырежды созванивались по телефону.

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