Во Франции ввели штраф за устные домогательства в адрес женщин

Париж, , 08:59 — REGNUM Штраф за непристойное поведение в адрес женщин ввели во Франции. Такое решение принял парламент страны. Об этом сообщила госсекретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа в эфире радиостанции Europe1.

По ее словам, теперь за «устные домогательства» на улице мужчина может заплатить от 90 до 750 евро.

Шьяппа напомнила, что подобные меры — ответ на недавний инцидент в Париже. Тогда девушка пострадала после того, как она попросила замолчать свистевшего ей вслед прохожего.

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