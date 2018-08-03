Эммануэль Макрон встретится с Терезой Мэй в своей летней резиденции

Париж, , 08:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы обсудить выход Великобритании из Европейского союза, в своей летней резиденции в Форт Брегансоне, 3 августа сообщает агентство France-Presse.

Тереза Мэй станет первым британским политиком, посетившим Форт Брегансон, летнюю резиденцию президента Франции.

Рабочая встреча запланирована на 18:15 по местному времени. Лидеры затем отправятся на дружеский ужин с видом на Средиземное море в сопровождении супругов.

Премьер-министр Великобритании собирается донести Эммануэлю Mакрону «позицию Лондона в переговорах по Брекзиту и в будущих отношениях с ЕС», — заявили в Елисейском дворце.

Стороны обсудят Белую книгу, опубликованную в июле Лондоном, в которой содержатся предложения о дальнейших отношениях между Великобританией и Европейским союзом.

Франция воспринимается в Великобритании в качестве одного из главных препятствий на пути к ослаблению переговорной линии ЕС.