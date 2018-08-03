Пятница, 3 Августа 2018 года
09:23:03 МСК

Эммануэль Макрон встретится с Терезой Мэй в своей летней резиденции

Политика

Премьер-министр Великобритании собирается донести Эммануэлю Mакрону «позицию Лондона в переговорах по Брекзиту и в будущих отношениях с ЕС

Париж, 3 августа 2018, 08:57 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы обсудить выход Великобритании из Европейского союза, в своей летней резиденции в Форт Брегансоне, 3 августа сообщает агентство France-Presse.

Тереза Мэй станет первым британским политиком, посетившим Форт Брегансон, летнюю резиденцию президента Франции.

Рабочая встреча запланирована на 18:15 по местному времени. Лидеры затем отправятся на дружеский ужин с видом на Средиземное море в сопровождении супругов.

Премьер-министр Великобритании собирается донести Эммануэлю Mакрону «позицию Лондона в переговорах по Брекзиту и в будущих отношениях с ЕС», — заявили в Елисейском дворце.

Стороны обсудят Белую книгу, опубликованную в июле Лондоном, в которой содержатся предложения о дальнейших отношениях между Великобританией и Европейским союзом.

Франция воспринимается в Великобритании в качестве одного из главных препятствий на пути к ослаблению переговорной линии ЕС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить