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Российские военные обеспечили проход колонны ООН к Голанским высотам

Политика

Заместитель командующего российской группировкой в Сирии отметил важность случившегося

Дамаск, 3 августа 2018, 08:49 — REGNUM  Колонна представителей Организации Объединённых Наций (ООН) впервые с 2011 года смогла при поддержке российской военной полиции подойти к подножию Голанских высот со стороны Сирии, отметил замкомандующего группировкой войск России в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко. Об этом пишет 3 августа «Красная звезда».

«Впервые с начала конфликта в Сирии миссия ООН смогла выйти по трассе М-7 к посту ООН в районе разрушенной Эль-Кунейтры, то есть они смогли выйти с территории Сирии к местам, которые контролируются израильской армией», — подчеркнул Кураленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что был полностью восстановлен контроль официального правительства Дамаска над сирийско-иорданской границей.

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Война в Сирии
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