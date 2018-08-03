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Российские военные обеспечили выход миссии ООН к Голанским высотам в Сирии

Политика

Представители ООН не могли работать на местах, поскольку территории были захвачены террористами

Дамаск, 3 августа 2018, 08:40 — REGNUM  Миссия ООН впервые за семь лет смогла выйти через территорию Сирии к своему посту у подножия Голанских высот, сообщил генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

«Впервые с начала конфликта в Сирии миссия ООН смогла выйти по трассе М-7 к посту ООН в районе разрушенной Эль-Кунейтры», — приводит слова российского военного издание «Красная звезда».

По его словам, проход обеспечили подразделения российской военной полиции, которые несут службу в Сирии. Ранее международная миссия не могла работать на своих постах, поскольку территории были захвачены террористами и на них велись боевые действия.

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Международное урегулирование по Сирии
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