Российские военные обеспечили выход миссии ООН к Голанским высотам в Сирии

Дамаск, , 08:40 — REGNUM Миссия ООН впервые за семь лет смогла выйти через территорию Сирии к своему посту у подножия Голанских высот, сообщил генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

«Впервые с начала конфликта в Сирии миссия ООН смогла выйти по трассе М-7 к посту ООН в районе разрушенной Эль-Кунейтры», — приводит слова российского военного издание «Красная звезда».

По его словам, проход обеспечили подразделения российской военной полиции, которые несут службу в Сирии. Ранее международная миссия не могла работать на своих постах, поскольку территории были захвачены террористами и на них велись боевые действия.

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