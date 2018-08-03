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Военные Иордании ликвидировали нескольких боевиков ИГИЛ*

Политика

*ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Амман, 3 августа 2018, 08:45 — REGNUM  Вооруженные силы Иордании заявили о ликвидации нескольких боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своей территории, сообщает 3 августа Al Jazeera.

Террористы проникли на территорию Иордании из Сирии, однако их встретили иорданские военные: несколько боевиков было ликвидировано, остальные были вынуждены отступить.

Напомним, война в Сирии продолжается с 2011 года, в ней активное участие на стороне правительственных войск принимает Иран, Россия, а также подразделения ливанской «Хезболлы».

Борьба ведется против ряда террористических группировок, которые, теснимые войсками президента Башара Асада, порой вынуждены переходить границы с соседними государствами.

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Война в Сирии
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