Военные Иордании ликвидировали нескольких боевиков ИГИЛ*

Амман, , 08:45 — REGNUM Вооруженные силы Иордании заявили о ликвидации нескольких боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своей территории, сообщает 3 августа Al Jazeera.

Террористы проникли на территорию Иордании из Сирии, однако их встретили иорданские военные: несколько боевиков было ликвидировано, остальные были вынуждены отступить.

Напомним, война в Сирии продолжается с 2011 года, в ней активное участие на стороне правительственных войск принимает Иран, Россия, а также подразделения ливанской «Хезболлы».

Борьба ведется против ряда террористических группировок, которые, теснимые войсками президента Башара Асада, порой вынуждены переходить границы с соседними государствами.

Читайте ранее в этом сюжете: ПВО Сирии сбили два беспилотника