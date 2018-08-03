Запрос на обыск в домах Фернандес де Киршнер поступил в парламент Аргентины

Буэнос-Айрес, , 08:38 — REGNUM Парламент Аргентины должен разрешить сотрудникам правоохранительных органов провести обыск в домах бывшего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, которая подозревается в отмывании финансовых средств и коррупции. Соответствующий запрос в законодательный орган направил судья Клаудио Бонадио, сообщил телеканал Todo Noticias со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, данный вопрос депутаты могут рассмотреть уже на следующей неделе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 г. бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер предъявили обвинения по делу об отмывании финансовых средств и коррупции. Аргентинский суд постановил заморозить активы семьи Фернандес де Киршнер.

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