За неделю у границ РФ замечено более 20 летательных аппаратов

Москва, , 08:33 — REGNUM У границ России в течение минувшей недели разведку вели 22 иностранных летательных аппарата. Это следует из инфографики, опубликованной в газете «Красная звезда».

По сведениям Министерства обороны России, с целью недопущения нарушения государственной границы РФ было выполнено пять вылетов истребителей из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Также отмечается, что нарушений российского воздушного пространства допущено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что российские военные в Сирии за месяц обезвредили по меньшей мере 26 беспилотников, начинённых взрывчаткой и летевших к авиабазе Хмеймим.

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