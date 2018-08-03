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Глава МВД ФРГ Зеехофер осудил своих ненавистников за кружкой пива

Политика

«Убийца, террорист и расист» Хорст Зеехофер подвергается политическому давлению уже несколько месяцев

Тёгинг-ам-Инн, Германия, 3 августа 2018, 08:42 — REGNUM  Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, укрывшийся от берлинской суеты на один вечер в баварском городке Тёгинг-ам-Инн, вновь заявил о политической кампании против него. Об этом пишет газета Kurier.

«Те, кто каждый день выступают за то, что в политике надо защищать порядочность и стиль, осыпают меня словами намного ниже пояса, — сказал министр за кружкой пива с кренделем вечером 2 августа. — И вот стоит перед вами злой Зеехофер: убийца, террорист и расист».

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом лидер партии «Христианско-социальный союз» Хорст Зеехофер оказался в центре политической жизни Германии, спровоцировав конфликт с канцлером Ангелой Меркель и ее «Христианско-демократическим союзом» из-за различного видения выхода из миграционного кризиса. Сейчас он подвергается критике из-за открывшихся 1 августа в Баварии так называемых анкер-центров, где изолируются мигранты на время рассмотрения их прошений об убежище.

Читайте ранее в этом сюжете: Организация Save the Children критикует создание анкер-центров в Баварии

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Политическая жизнь Германии
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