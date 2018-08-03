Шестерых зарегистрировали, троим отказали: довыборы в думу Казани

Казань, , 08:24 — REGNUM Из 12 претендентов на два мандата думы Казани Центризбирком Татарии зарегистрировал пока только шестерых — пятеро из них представители политических партий и один самовыдвиженец. Троим самовыдвиженцам отказано в регистрации, а ещё по трём претендентам на участие в довыборах 9 сентября 2018 года вопрос не решён, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».

Напомним, после ухода на работу в муниципальные органы власти народных избранников в думе Казани освободилось два места.

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Все получившие отказ в регистрации являются самовыдвиженцами. Среди них — концертмейстер Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова Рузида Габдуллина, директор ООО Жилищная компания «Стройресурс» Радиф Гилязов и безработный Василий Ершов.

Нет данных о регистрации или отказе в ней по главному врачу ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер министерства здравоохранения Республики Татарстан» Ильгизу Ахметзянову, кандидату от «Коммунистов России», выдвигающемуся на разных выборах в 16-й раз, депутату Бирюлинского сельского поселения Высокогорского района Татарии Сергею Зайцеву и кандидату от КПРФ — учителю биологии одной из школ Казани Рафаэлю Галиеву.

В числе зарегистрированных кандидатов — два представителя «Справедливой России», выдвинутые на оба вакантных округа, два кандидата от ЛДПР, кандидат от КПРФ на 21-й избирательный округ и один самовыдвиженец — заместитель исполнительного директора НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Евгений Чекашов.