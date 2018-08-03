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Франция: министры ушли на каникулы

Политика

Во Франции пройдет последнее заседание Совета министров перед началом каникул в эту пятницу, 3 августа

Париж, 3 августа 2018, 08:39 — REGNUM  Во Франции пройдет последнее заседание Совета министров перед началом каникул в эту пятницу, 3 августа, передает RFI.

Две недели отпуска с нетерпением ожидают некоторые члены правительства, находясь под давлением в последнее время и не только из-за дела Александра Беналля. Давление также исходит от исполнительной власти. Все министры были вызваны в Матиньон, коммуну во Франции, чтобы оценить их работу и обсудить будущие реформы.

«Мы здесь не для того, чтобы наблюдать за птицами», — заявил премьер-министр.

Результаты этого заседания не будут опубликованы, но некоторые министры рассматривают его как основу для будущей перестановки в правительстве и готовятся к этому.

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Политическая жизнь Франции
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