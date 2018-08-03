Спецпосланник ООН в Йемене пригласил стороны конфликта на переговоры

Сана, , 08:25 — REGNUM Специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил о своих планах пригласить враждующие силы на саммит в Женеву в сентябре 2018 года, сообщает 3 августа Al Jazeera.

Дипломат надеется, что встреча поможет хуситам и военным, преданным свергнутому президенту Йемена Мансуру Хади, обсудить рамки для будущих мирных переговоров, а также конкретные планы для достижения мира.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, что привело к эскалации насилия и поставило страну на грань гуманитарной катастрофы.

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