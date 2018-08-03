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Трамп обрушился с критикой на СМИ за «лживые» новости о себе

Политика

В прессе сочиняют свои истории и выдают вымысел за правду, убежден американский лидер

Трамп обрушился с критикой на СМИ за «лживые» новости о себе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Гаррисберг, США, 3 августа 2018, 08:13 — REGNUM  Американские журналисты не способны честно и адекватно отражать события. Их работа заключается в том, чтобы «выдумывать истории» и писать «отвратительные» новости, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Что случилось со свободной прессой? Что стало с честными репортажами? Они не освещают. Они только выдумывают истории», — заявил американский лидер.

Он раскритиковал прессу за то, что в ней «неверно» была освещена его встреча с лидерами КНДР и России, заявив, что более теплые отношения с этими странами «являются хорошей вещью, а не плохой».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала напрямую отвечать на вопрос журналиста о том, являются ли СМИ «врагами народа», как об этом неоднократно заявлял Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Сара Сандерс отказалась признать, что СМИ не «враги народа»

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