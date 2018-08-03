Китай: конец войны на Корейском полуострове соответствует велению времени

Сингапур, , 08:11 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, выступая на пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Китая и членов АСЕАН в Сингапуре, что декларация конца Корейской войны соответствует велению времени, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

«Декларация конца войны находится в ладу со временем и соответствует ожиданиям людей всех стран, включая две страны Корейского полуострова», — заявил Ван, добавив, что технически Корейский полуостров находится в состоянии войны, поскольку Война в Корее 1950−1953 кончилась прекращением огня.

По его словам, задачей на сегодняшний день является превращение состояния прекращения огня в полноценный мирный договор, который должен быть заключен всеми сторонами конфликта посредством переговоров.

Напомним, что после встречи лидеров КНДР и Южной Кореи, которая состоялась в апреле 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом, начался процесс потепления отношений между странами и разрядки военной и политической напряженности. Ранее южнокорейские политики озвучивали мысль о том, что страна надеется завершить войну с КНДР уже в 2018 году.

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