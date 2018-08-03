Китай призвал Японию продолжать выводить отношения на «правильный путь»

Сингапур, , 07:54 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И заявил во время встречи со своим японским коллегой Таро Коно в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, что Китай и Япония должны продолжить развивать двусторонние отношения в правильном направлении, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Китайский дипломат выразил надежду, что японская сторона также ценит нынешний момент улучшения двусторонних отношений и должным образом намерена разрешать тонкие вопросы, наращивая позитивную энергию в развитии взаимодействия между странами. По словам Вана, 40-е заключение Договора о мире и дружбе между Китаем и Японией должно напомнить странам об уроках прошлого и создать прочное политическое основание для дальнейшего продвижения вперед.

Коно, со своей стороны, выразил удовлетворение развитием китайско-японских отношений, а также тем, что они вернулись на правильный путь, что, в частности, выражается в экономическом сотрудничестве.

Напомним, что ранее о необходимости мирного и открытого развития двусторонних отношений между Японией и Китаем заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время встречи со спикером палаты представителей Тадамори Осимой.

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