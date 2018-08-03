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МИД КНР: Северную и Южную Корею «связывает кровное родство»

Политика

Первым крупнейшим военным конфликтом после окончания Второй мировой войны была Корейская война

МИД КНР: Северную и Южную Корею «связывает кровное родство»
Иллюстрация: Youtube.com
Южная и Северная Корея

Сингапур, 3 августа 2018, 07:37 — REGNUM  Повторной войны на Корейском полуострове не желает ни одна из сторон. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, слова которого обнародованы на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Северная и Южная Корея принадлежат одному народу, их связывает кровное родство, и ни одна из сторон не желает повторения войны…», — заявил дипломат в ходе выступления в Сингапуре.

По его словам, другие страны, в том числе США, также выступают против возможного военного конфликта на Корейском полуострове.

Напомним, первым крупнейшим военным конфликтом после окончания Второй мировой войны была Корейская война. В конфликте с обеих сторон принимали участие вооруженные силы Северной и Южной Корей, а также США, СССР, Китая.

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