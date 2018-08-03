Бышему главе Барабинска предъявили окончательное обвинение за халатность

Барабинск, Новосибирская область, , 07:36 — REGNUM Бывшему главе города Барабинска Новосибирской области Максиму Овсянникову предъявлено окончательное обвинение за «халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Напомним, что, по данным следствия, в 2013 году правительство региона утвердило адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013−2015 годы. В рамках этой программы глава Барабинска заключил с подрядчиком муниципальный контракт на сумму более 39 млн рублей. Подрядчик должен был до 1 июля 2014 года передать администрации города 46 жилых помещений. Однако строительство дома не завершено, квартиры администрации не переданы, а долгострой имеет множество дефектов строительных конструкций, из-за которых его ввод в эксплуатацию невозможен. Тем не менее Овсянников согласовывал застройщику оплату на 37 млн рублей за период работ с 2013 по 2016 годы.

В августе 2017 года в отношении Максима Овсянникова было возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба. Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда финансировалась из средств местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.

«По инициативе следователей надзорным органом заявлен гражданский иск в интересах муниципального образования на возмещение материального ущерба в размере более 37 млн рублей. В целях обеспечения заявленных исковых требований следователем следственного отдела наложен арест на имущество фигуранта на сумму 791 тыс. рублей. В ближайшее время планируется завершение расследования уголовного дела и направление его для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в СУ СК РФ по области.

Отметим, в отставку с поста главы города Барабинска Максим Овсянников ушёл через несколько месяцев после возбуждения в отношении него уголовного дела — в ноябре 2017 года. А ранее жители Барабинска даже собирали подписи за его отставку и направляли письма президенту Владимиру Путину, главе региона (тогда ещё Владимиру Городецкому — в настоящее время экс-губернатор) и спикеру Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву.

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