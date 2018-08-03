Обратились не по адресу: иск мэрии Якутска к «Чжоде» оставлен без движения

Якутск, , 07:50 — REGNUM Арбитражный суд Якутии 1 августа принял решение не рассматривать заявление о взыскании с китайского инвестора, компании «Чжода», 148 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из картотеки инстанции. Без движения иск остался потому, что подан не по адресу: ООО «Инвестиционная компания Чжода» зарегистрировано в Москве, а значит, взыскивать с него средства нужно через столичный арбитраж.

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Политолог и журналист Виталий Обедин предполагает, что цели истребовать с ответчика деньги у мэрии в принципе не было: скорее всего, иск был затеян как пиар-повод с целью закрыть эту неприятную тему. Напомним, с «Чжодой» было заключено соглашение о застройке состоящего из ветхих домов 17-го квартала в Якутске, но китайская компания своих обещаний не выполнила. В итоге люди продолжают жить в аварийных домах, которые из-за этой ситуации не попали в программу по расселению.

«В конце прошлой недели была смешная подача иска на «Чжоду» на 148 млн рублей, суть которой сводилась к тому, чтобы показать — ах, это не мэрия выносила мозг жителям трех кварталов (2, 4 и 17) три года, это коварный китаец Янь Чжаньфу (генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Чжода» — прим. ИА REGNUM ) всех обманул, мы сами пострадавшие», — считает Виталий Обедин.

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Он обратил внимание на то, что как потенциального застройщика мэрия Якутска упоминала базирующуюся в Якутске ООО ИК (инвестиционная компания) «Экотехнологии строительства «Чжода», а иск подали к московской ООО «ИК Чжода».

«Мэрские юристы составляли так топорно, так липово, что не приложили не то, что документы, подтверждающие, что у «Чжоды» есть какие-то обязательства (а как по мне, это вообще чистой воды выдумка), но даже подтверждение своего статуса, как юрлица», — подчеркнул также политолог.

Возможных объяснений этому он видит только три: в мэрии Якутска работают самые слабые юристы, в правовое управление горадминистрации набирают сотрудников по объявлению, или всё это было затеяно как пиар-повод, чтобы «закрыть» тему «Чжоды».

Как сообщало ИА REGNUM, окружная администрация Якутска обратилась в республиканский арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Инвестиционная компания Чжода» 148 млн рублей. Эту сумму мэрия считает своими убытками. Деньги были потрачены на подведение технических сетей к границам участка, на котором китайский инвестор собирался строить многоэтажные дома, но передумал.

Напомним, расселить «Чжода» обещала 17-й квартал Якутска, состоящий из старых и ветхих двухэтажных деревянных домов. В итоге 175 аварийных домов не попали в программу расселения.